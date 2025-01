DICA DE LEITURA

'Os Sete Maridos de Evelyn Hugo': conheça o livro que conquistou Jessica Senra

Livro foi lançado no Brasil em 2019 e irá virar série pela Netflix

Anna Luiza Santos

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 19:33

A jornalista recomendou o livro no story do Instagram Crédito: Reprodução

O nome do momento da literatura pop mundial é Taylor Jenkins Reid. Se você adora navegar pela timeline do TikTok ou do Instagram, provavelmente já assistiu um vídeo de alguém recomendando o livro ‘Os Sete Maridos de Evelyn Hugo’. Esta obra da escritora norte-americana de 41 anos alcançou o topo da lista de best-sellers do New York Times, foi o terceiro livro de ficção mais vendido no Brasil em 2021 e agora cativou até a jornalista Jessica Senra.

A baiana, sempre antenada aos sucessos literários, fez questão de indicar a leitura para seus seguidores no Instagram. O CORREIO também não ficou de fora e trouxe uma apresentação da obra para você entender o motivo do livro ainda estar tão em alta em 2025.

Enredo

Lançado em 2017, mas traduzido para o português só em 2019, a obra reflete sobre machismo, amor e o papel da mídia na exposição das mulheres. Evelyn Hugo é uma das maiores estrelas de Hollywood e decide contar tudo sobre a sua vida recheada de glamour e de uma boa dose de escândalos. Com a ajuda da desconhecida escritora Monique Grant narrando sua história, os romances e sete casamentos de Evelyn são detalhados para seus fãs.

À medida que o capítulo final se aproxima, fica claro que a vida de Evelyn está ligada à de Monique de uma forma trágica e irreversível.

A adaptação do livro para as telinhas está sendo realizada pela Netflix para virar uma série, com Liz Tigelaar assumindo a direção e roteiro. Até agora, não foram divulgados os nomes que compõem o elenco e a data de estreia.

Onde comprar?

No conforto da sua casa você pode adquirir o livro pela Amazon, seja na versão digital ou com entrega do livro físico. Já para quem curte ir passear e passar horas no meio dos livros, as livrarias dos shoppings de Salvador são uma boa opção.



Livraria Leitura | Shopping da Bahia: ➨ Endereço: Avenida Tancredo Neves, 148. LOJA: G 05 a 08, 2 piso - Caminho das Árvores, Salvador - BA ➨ Horário de funcionamento: De segunda a segunda, das 10h às 18h30 ➨ Telefone: (71) 98245-5555 ➨ Site: leitura.com.br

Livraria LDM ➨ Endereço: Shopping Bela vista - L2/ Asa Sul - Alameda Euvaldo Luz, 92 - L2 - Horto Bela Vista, Salvador - BA, 41098-020 ➨ Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 10h às 18:30 ➨ Site: https://www.livrarialdm.com.br/

Livraria Escariz ➨ Endereço: Shopping Barra | R. Fernão de Magalhães, 2992 - Barra, Salvador - BA Horário de funcionamento: Segunda aos sábados, das 10h às 20h. Aos domingos, de 12h até 20h. ➨ Telefone: (71) 98427-5242 ➨ Site: https://www.escariz.com.br/