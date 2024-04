CINEMA

Oscar 2025 define data de cerimônia e de anúncio de indicados; saiba quando

Crédito: The Academy Awards

Depois do Globo de Ouro, o Oscar de 2025 também já anunciou o dia da sua cerimônia e quando serão divulgados os indicados da próxima edição. Como de costume, a cerimônia será no Dolby Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos, no dia 2 de março.