CINEMA

Oscar, Globo de Ouro e mais: saiba as datas das principais premiações de 2025

Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, e Fernanda Torres devem estar presentes em boa parte dos maiores eventos

Crédito: The Academy Awards

O ano começou e foi dada a largada para o início das principais premiações do cinema. A expectativa para 2025 é grande, já que Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, e Fernanda Torres devem estar presentes em boa parte dos maiores eventos da sétima arte.

O Globo de Ouro ocorre já no próximo domingo, 5, e reconhece os principais destaques do cinema e da televisão. Ainda Estou Aqui disputa o prêmio de melhor filme estrangeiro e Fernanda, que interpretou Eunice Paiva na produção, concorre à categoria de melhor atriz de filme dramático. Na última terça, 1º, a Variety atualizou as previsões dos vencedores e apostou na vitória da atriz.