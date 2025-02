VEM AÍ

Outback ganha primeiro restaurante no interior da Bahia; saiba onde

Já há unidades em Salvador e Lauro de Freitas

Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 09:21

Outback vai abrir nova unidade na Bahia Crédito: Shutterstock

Querida pelos brasileiros, a rede Outback Steakhouse vai inaugurar o primeiro restaurante do interior da Bahia. A unidade vai estrear no Boulevard Shopping, em Feira de Santana, a 120 km de Salvador. A novidade foi confirmada pelo centro comercial na segunda-feira (10), mas a data do lançamento ainda não foi divulgada. >

Atualmente, o Outback tem quatro restaurantes no estado, sendo três em Salvador e uma em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana (RMS). As unidades estão no Parque Shopping Bahia, Shopping Barra, Salvador Shopping e Shopping da Bahia.>

Com origem australiana, o restaurante ganhou sucesso pelos cortes de carne especiais e aperitivos. Alguns dos pratos mais conhecidos são a Bloomin’ Onion, Chicken On The Barbie e Picanha Bloomin' Burger. No local ainda há refil de refrigerantes ou iced teas e aperitivos. >