Hemoba e Outback lançam campanha de incentivo à doação de sangue

Lanche dos doadores será incrementado com um kit especial do restaurante

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 10:38

Hemoba e Outback lançam campanha de incentivo à doação de sangue Crédito: Ascom/Hemoba

Em parceria com a franquia do Outback no Salvador Shopping, a Hemoba lança nesta sexta-feira (17), uma campanha de incentivo à doação de sangue intitulada “Momento Outback com os Melhores Vizinhos”, na unidade de coleta móvel, das 8h às 17h, estacionado em frente ao restaurante. Periodicamente, a franquia incrementará o lanche dos doadores do hemóvel com um kit especial (pão australiano, manteiga aerada, brownie e chá gelado), além de distribuir folhetos informativos sobre a doação de sangue.

“Nossa legislação não permite concessão de contrapartida a candidatos à doação de sangue. Entendemos esta ação, que acontecerá sem aviso prévio, como uma forma de qualificar o lanche daquelas pessoas que têm consciência da importância da doação voluntária e altruísta do sangue para a sociedade”, declara Rivânia Andrade, diretora de Hemoterapia da Hemoba.

Além da unidade de coleta móvel, que estará nesta semana no Salvador Shopping até dia 17, o posto itinerante da Hemoba permanece no Salvador Norte Shopping (G1) até dia 01/06, exceto nos domingos, das 9h às 18h. Em Salvador, as unidades fixas funcionam com o seguinte horário: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, com intervalo para almoço; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior, consultar o site da Hemoba.