PRÁTICA PERIGOSA

Pablo se revolta com fã que quase jogou celular para foto: 'Doença dos infernos'

Cantor criticou fãs que arremessam celulares para ter fotos com artistas

Da Redação

Publicado em 5 de julho de 2024 às 11:06

Pablo do Arrocha Crédito: Redes sociais

Imagina o cantor em cima do palco se apresentando e vários fãs ficarem gritando para ter uma única foto com o artista? Essa prática é mais comum do que se imagina, mas o cantor Pablo do Arrocha deu um basta nisso em seus shows.

Durante a comemoração dos 118 anos da cidade de Macajuba, interior da Bahia, o artista que é dono de diversos hits do arrocha, decidiu reclamar com um admirador que queria tirar foto com ele a qualquer custo.

"Que perturbação dos infernos com negócio de celular. Posso cantar? Bora deixar celular para depois? Bora curtir o momento?", disse o artista no começo da bronca.

Depois ele pediu para o fã esquecer a foto e a selfie que não poderia ficar abaixando toda hora para pegar outros aparelhos só para foto. A crítica, no entanto, não acabou, e Pablo continuou 'metendo pau' na atitude da pessoa.

"Que doença esse negócio de celular, uma doença dos infernos. Não vou pegar celular. Deixa eu cantar", finalizou.

Pablo dá bronca em fãs que pediam selfie durante show: “Que doença esse negócio de celular, é uma doença dos inf3rn0s”. Veja vídeo: pic.twitter.com/fhiPznfDNX — perrenguematogrosso (@perrenguemt) July 5, 2024

Essa prática acabou viralizando, mas não de um jeito bom, para o cantor Léo Santana. Durante um show no Dia de São Pedro, no sábado (29), em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, o artista cantava em cima do palco, quando foi atingido nas partes íntimas por um celular jogado da plateia.