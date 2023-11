Padre Fábio de Melo volta à Concha Acústica do TCA

Padre Fábio de Melo apresenta seu novo espetáculo, Este Sou Eu, a Salvador. A apresentação acontece neste sábado (25), às 19h, na Concha Acústica. No repertório, ele reúne clássicos da MPB e composições autorais que se tornaram sucessos ao longo de 25 anos de carreira musical, como Nas Asas do Senhor, Tudo é do Pai e Deus Cuida de Mim. Ao todo, padre Fábio de Melo já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs, além de 3,5 milhões de livros. Em dezembro de 2019, entrou no ranking do instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil. Ingressos: R$ 100 / R$ 50, à venda no local e na Bilheteria Virtual.