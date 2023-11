Pai e filha, Carlinhos Brown e Clara Buarque fazem aniversário juntos nesta quinta-feira (23)

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Pai e filha, Carlinhos Brown e Clara Buarque celebram nova idade nesta quinta-feira (23). Clara é filha do cantor com Helena Buarque de Holanda e neta de Chico Buarque e Marieta Severo. Sempre que pode, o artista baiano, que completa 61 anos, afirma que a filha, que hoje faz 25, foi um dos presentes mais lindos que recebeu nesta vida.



No início desta tarde, o músico fez uma publicação e se declarou para a herdeira. "Filha, hoje é dia de comemorar o maior presente que alguém pode ganhar no aniversário - o nascimento de um filho. Pois é, você nasceu em um dia que eu precisava comemorar duplamente. Eu que nunca fui de comemoração, aprendi com você o fato de que não adianta não só trabalhar, subir e descer sem celebrar as conquistas, sem estar fortemente guardado no entorno da família e receber esses abraços de carinho", iniciou Brown.

"Você é especial e não é a toa que seu nome é Clara, né?! Deixando esse sol por onde você passa, você é esse sol da minha vida. E tem uma coisa incrível na gente, né? Que os números se coadunam e faz parecer que temos a mesma idade. Afinal eu sou seu pai, mas você é quem me aconselha lindamente. Eu te amo, seja sempre muito feliz! Feliz Aniversário para você, e Feliz Aniversário pra gente. Vamos vibrar!", completou.

Relembre abaixo como eles comemoraram a data nos últimos anos:

2022

Carlinhos Brown celebrou 60 anos em grande estilo. O festão aconteceu no Candeal, histórico bairro de Salvador onde ele nasceu. Nos registros, os aniversariantes aparecem ao lado de Danielle Barvanelle, esposa de Brown. Todos vestiam branco.

Outros filhos do artista participaram da comemoração, como o músico Chico Brown, parceiro musical de Marisa Monte. O local ganhou uma decoração especial para o evento, como mostrou Clara em seu perfil no Instagram.

"Quero dividir com vocês a importância de estar vivendo 60 anos com tantos amigos, tantas graças, filhos maravilhosos, mães maravilhosas e essa vizinhança toda aqui. Todas as gerações juntas. Sou muito grato por ter nascido aqui no Candeal e devo todas as minhas referências a este lugar", disse Brown, ao discursar no microfone na ocasião.

2021

No ano anterior, Clara celebrou o aniversário de 23 anos com uma festinha em casa, no Rio. Também de branco, ela celebrou com drink, parabéns e um bolo com várias conchas em volta.

2020

O aniversário de Carlinhos Brown e Clara Buarque em 2020 foi uma celebração mais modesta do que as anteriores. Com a pandemia, a comemoração aconteceu com restrições. Os dois postaram uma foto comemorando: ele, de máscara, ela com uma bebida na mão.

"Acordei feliz e mais velha. Muitas emoções por aqui. Ainda mais porque há 22 anos eu divido essa data com você. Lembrei de tantos momentos, vi tantos registros lindos nossos que deu vontade de compartilhar todos!", escreveu ela, em seu Instagram.