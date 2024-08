INAUGURAÇÃO

Palacete Tira-Chapéu será reaberto na próxima segunda (2) após restauro e adaptação

Abertura institucional terá shows do maestro João Carlos Martins e Carlinhos Brown

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 19:11

O Palacete Tira-Chapéu, prédio erguido no início do século XX pela Associação dos Empregados do Comércio da Bahia e tombado pelo patrimônio histórico, será reaberto após restauro e adaptação.

A abertura institucional do Palacete, situado na rua Chile, será na próxima segunda-feira (2), com apresentação do maestro João Carlos Martins e inauguração da Casa Conceito com show do cantor Carlinhos Brown.

Também a partir do dia 2 e até 3 de novembro, das 17h às 22h, a exposição Uma Imersão na História do Restauro do Palacete Tira-Chapéu estará aberta ao público. Um acervo com imagens, documentos, peças e ferramentas vai revelar os detalhes de cada etapa da restauração.

O restauro e a adaptação do Palacete foram conduzidos pela Elysium Sociedade Cultural e a Tira-Chapéu Empreendimentos. O projeto teve o patrocínio da Eletrobras.

“A participação da Eletrobras como patrocinadora de um prédio tombado pelo patrimônio histórico é uma forma eficaz de preservar a herança cultural e arquitetônica da região e do Brasil. Consideramos edifícios como o Palacete Tira-Chapéu testemunhas da história e da identidade de um povo e de uma localidade, sendo que sua conservação garante que as futuras gerações possam apreciar e aprender sobre o passado”, destaca a gerente executiva de Marca, Imagem e Reputação da Eletrobras, Renata Petrocelli.