Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Palacete Tirachapéu recebe jantar beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia

Noite solidária terá leilão de arte e show exclusivo de Carlinhos Brown

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:56

Carlinhos Brown
Carlinhos Brown Crédito: divulgação

No próximo dia 4 de outubro, o Palacete Tirachapéu, localizado na Rua Chile, Centro Histórico de Salvador, será palco de uma noite solidária e celebração cultural. O espaço receberá o jantar beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), instituição que atua há 92 anos na inclusão e promoção da cidadania de pessoas com deficiência visual.

A programação promete uma experiência inesquecível para os convidados. A noite terá início às 19h com Welcome Drink, seguido de Jantar Magno às 20h. Às 21h ocorre o Leilão de Obras de Arte, reunindo peças exclusivas, e, às 22h, o público será presenteado com show de Carlinhos Brown, um dos grandes nomes da música brasileira.

“Enquanto usuária, sou grata ao Instituto de Cegos da Bahia pela oportunidade de ver e sentir o mundo de uma maneira mais leve. Como embaixadora, vejo a parceria do Palacete Tirachapéu com o ICB muito importante, pois traz o apoio que a instituição necessita para proporcionar inclusão e acessibilidade. O leilão nos ajudará a continuar essa caminhada linda que já tem 92 anos", afirma Natália Valadão Magalhães.

jantar instituto dos cegos

Carlinhos Brown é apoioador do Instituto dos Cegos por Betto Jr
Carlinhos Brown é apoioador do Instituto dos Cegos por divulgação
1 de 2
Carlinhos Brown é apoioador do Instituto dos Cegos por Betto Jr

A adesão por pessoa é de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e a arrecadação será destinada integralmente às ações do ICB. A sugestão de dress code para o evento é esporte fino, e as reservas podem ser feitas por meio do número (71) 98155-0533. Para outras informações, acesse a página oficial do evento: www.palacetetirachapeu.com.br/icb.

O Palacete Tirachapéu é apoiador diamante do Instituto e reforça, mais uma vez, seu compromisso com a causa da inclusão. Para PauloMarques, sócio-diretor do Palacete, apoiar o jantar é uma forma de unir história, cultura e responsabilidade social. “Abrir as portas do Palacete para uma noite como essa é motivo de grande orgulho. Mais que um evento é um gesto de solidariedade que fortalece o trabalho transformador do Instituto de Cegos da Bahia. Estar ao lado de uma instituição tão relevante para a nossa sociedade é uma honra e reforça o papel do Palacete em apoiar causas que geram impacto positivo”, pontua.

Mais recentes

Imagem - 7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete

7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete
Imagem - 5 receitas com cúrcuma para o almoço 

5 receitas com cúrcuma para o almoço 
Imagem - 4 características do cachorro da raça yakutian laika 

4 características do cachorro da raça yakutian laika 

MAIS LIDAS

Imagem - 'Se eu abrir 10 vezes, vão arrombar 10 vezes': dono encerra lavanderia na Bahia; veja vídeo
01

'Se eu abrir 10 vezes, vão arrombar 10 vezes': dono encerra lavanderia na Bahia; veja vídeo

Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia
02

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
03

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
04

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho