Palacete Tirachapéu recebe jantar beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia

Doris Miranda
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:56
No próximo dia 4 de outubro, o Palacete Tirachapéu, localizado na Rua Chile, Centro Histórico de Salvador, será palco de uma noite solidária e celebração cultural. O espaço receberá o jantar beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), instituição que atua há 92 anos na inclusão e promoção da cidadania de pessoas com deficiência visual.
A programação promete uma experiência inesquecível para os convidados. A noite terá início às 19h com Welcome Drink, seguido de Jantar Magno às 20h. Às 21h ocorre o Leilão de Obras de Arte, reunindo peças exclusivas, e, às 22h, o público será presenteado com show de Carlinhos Brown, um dos grandes nomes da música brasileira.
“Enquanto usuária, sou grata ao Instituto de Cegos da Bahia pela oportunidade de ver e sentir o mundo de uma maneira mais leve. Como embaixadora, vejo a parceria do Palacete Tirachapéu com o ICB muito importante, pois traz o apoio que a instituição necessita para proporcionar inclusão e acessibilidade. O leilão nos ajudará a continuar essa caminhada linda que já tem 92 anos", afirma Natália Valadão Magalhães.
A adesão por pessoa é de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e a arrecadação será destinada integralmente às ações do ICB. A sugestão de dress code para o evento é esporte fino, e as reservas podem ser feitas por meio do número (71) 98155-0533. Para outras informações, acesse a página oficial do evento: www.palacetetirachapeu.com.br/icb.
O Palacete Tirachapéu é apoiador diamante do Instituto e reforça, mais uma vez, seu compromisso com a causa da inclusão. Para PauloMarques, sócio-diretor do Palacete, apoiar o jantar é uma forma de unir história, cultura e responsabilidade social. “Abrir as portas do Palacete para uma noite como essa é motivo de grande orgulho. Mais que um evento é um gesto de solidariedade que fortalece o trabalho transformador do Instituto de Cegos da Bahia. Estar ao lado de uma instituição tão relevante para a nossa sociedade é uma honra e reforça o papel do Palacete em apoiar causas que geram impacto positivo”, pontua.