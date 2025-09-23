AJUDA

Palacete Tirachapéu recebe jantar beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia

Noite solidária terá leilão de arte e show exclusivo de Carlinhos Brown

Doris Miranda

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:56

Carlinhos Brown Crédito: divulgação

No próximo dia 4 de outubro, o Palacete Tirachapéu, localizado na Rua Chile, Centro Histórico de Salvador, será palco de uma noite solidária e celebração cultural. O espaço receberá o jantar beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), instituição que atua há 92 anos na inclusão e promoção da cidadania de pessoas com deficiência visual.

A programação promete uma experiência inesquecível para os convidados. A noite terá início às 19h com Welcome Drink, seguido de Jantar Magno às 20h. Às 21h ocorre o Leilão de Obras de Arte, reunindo peças exclusivas, e, às 22h, o público será presenteado com show de Carlinhos Brown, um dos grandes nomes da música brasileira.

“Enquanto usuária, sou grata ao Instituto de Cegos da Bahia pela oportunidade de ver e sentir o mundo de uma maneira mais leve. Como embaixadora, vejo a parceria do Palacete Tirachapéu com o ICB muito importante, pois traz o apoio que a instituição necessita para proporcionar inclusão e acessibilidade. O leilão nos ajudará a continuar essa caminhada linda que já tem 92 anos", afirma Natália Valadão Magalhães.

A adesão por pessoa é de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e a arrecadação será destinada integralmente às ações do ICB. A sugestão de dress code para o evento é esporte fino, e as reservas podem ser feitas por meio do número (71) 98155-0533. Para outras informações, acesse a página oficial do evento: www.palacetetirachapeu.com.br/icb.