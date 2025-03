TECNOLOGIA

Pane global? Usuários de todo mundo reclamam que X, antigo Twitter, está fora do ar

Reclamações de instabilidade começaram cedo, mas por volta das 11h nenhum post carregava

O Downdetector, site que monitora falhas na web, registrou que os problemas começaram por volta das 6h45, mas se normalizaram rapidamente. No entanto, às 10h45, a instabilidade retornou, com um pico de mais de quatro mil notificações de usuários relatando problemas. No Google Trends, termos como "twitter instabilidade" e "twitter fora do ar hoje" tiveram um aumento por volta das 11h.>