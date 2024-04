BRIGA ACIRRADA

Paredão entre Alane e Isabelle é o mais acirrado da edição, revela Boninho

O último paredão do BBB 24, que colocou Alane, Isabelle e Matteus em risco, é o mais acirrado da edição. O diretor do reality, Boninho, revelou nas redes sociais que o resultado só vai ser definido aos '45 do segundo tempo', neste domingo (14).

"Sim, é o paredão mais apertado e vai ser definido aos 45' do segundo tempo. É uma briga enorme e, se vocês deixarem de votar , pode acontecer do seu escolhido sair e aí não tem choro. Eliminado é eliminado, é a palavra da maioria", disse.

Os três disputam uma vaga no Top 3 do reality e o último eliminado do BBB 24 será anunciado neste domingo (14). Davi é o único que já está na final do programa após vencer a Prova do Finalista.