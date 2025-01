DESTRUIÇÃO

Paris Hilton mostra destruição de sua mansão em Malibu após incêndios; veja vídeo

A socialite compartilhou nas redes sociais o registro da devastação do local

No vídeo, ela revelou a tristeza ao encontrar sua casa completamente queimada. A mansão, avaliada em US$ 8,4 milhões, o equivalente a R$ 42 milhões, foi uma das muitas propriedades atingidas pelo fogo que arrasou o famoso bairro de luxo na capital do entretenimento.