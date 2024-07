VEJA VÍDEO

Participante de reality espanhol sofre acidente em prova de resistência

Um participante do reality Supervivientes All Stars, uma espécie de No Limite espanhol, passou por momentos de pânico durante uma prova de resistência. Bosco Martínez Bordiú e um outro competidor girava em um carretel gigante fixado no mar quando se desprendeu e foi atingido em cheio pela estrutura.