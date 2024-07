FÉ NA CURA

Grávida de sete meses, cantora gospel descobre câncer de mama em estado avançado

"Se puder, pare o que está fazendo agora e clame ao Senhor pela vida de Camila e Sophia que ela carrega no ventre"

A cantora gospel Camila Campos, de 29 anos, descobriu um câncer de mama em plena gravidez da segunda filha, Sophia, fruto do casamento com Leo Zagueiro. Segundo comunicado divulgado pela equipe da artista, ela foi diagnosticada com o tumor em estado avançado.