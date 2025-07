variedades

7 raças de cachorro com bastante energia

Veja cães ideais para quem gosta de atividade física e busca um companheiro cheio de disposição

Os cachorros são grandes companheiros e fazem parte da vida de muitos brasileiros. Além do carinho e da lealdade, cada raça tem características próprias que influenciam no comportamento, no nível de energia, na rotina e até no espaço ideal para viver. >

1. Border collie

Originário da fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, o border collie é considerado uma das raças mais inteligentes do mundo. É um cão de porte médio, com pelagem densa que pode ser curta ou longa, geralmente em tons de preto e branco. Criado para o pastoreio, tem uma energia praticamente inesgotável. Precisa de atividades físicas intensas e desafios mentais diários, como jogos de obediência ou esportes caninos. >

2. Jack russell terrier

3. Pastor australiano

4. Labrador retriever

Originário do Canadá, o labrador retriever é um dos cães mais populares do mundo. De porte médio a grande, com corpo robusto e pelagem curta, é um cão amigável, leal e brincalhão. Adora nadar, correr e buscar objetos. Embora seja calmo com a idade, na juventude tem muita energia e precisa de exercícios diários para manter a saúde física e emocional. É ideal para tutores com crianças ou que gostam de atividades ao ar livre. >