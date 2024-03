DESCANSAR

Páscoa em casa: 8 filmes para assistir com toda a família no streaming

Publicado em 29 de março de 2024 às 11:42

Cinema Crédito: Shutterstock

Para quem não vai viajar no feriado de Páscoa, as opções de divertimento ainda são muitas: em São Paulo, há opções de programas culturais gratuitos pela cidade. Nos cinemas, o lançamento Dois é Demais em Orlando, filme gravado no parque da Universal, promete aquecer os corações; enquanto Godzilla e Kong: O Novo Império convida os fãs dos monstros gigantes em uma aventura eletrizante.

Mas, quem não quer sair de casa também tem ótimas possibilidades de entretenimento diretamente do sofá da sala. De clássicos de Sessão da Tarde a produções mais recentes, confira filmes disponíveis nas plataformas streaming para assistir com toda a família:

Os Fantasmas Se Divertem (1988)

Uma escolha nostálgica para quem foi jovem no final dos anos 1980, e uma descoberta especial para as novas gerações. O filme de Tim Burton acompanha o casal de fantasmas Bárbara (Geena Davis) e Adam Maitland (Alec Baldwin) que tentam assombrar os novos moradores de sua antiga casa, contratando os serviços de um Beetlejuice (Michael Keaton), mas acabam causando boas trapalhadas. O longa ganha uma sequência no segundo semestre deste ano, com Winona Ryder reprisando o papel de Lydia e novas adições ao elenco, como Jenna Ortega, a querida Wandinha, e Willem Dafoe. Onde assistir: Max

Querida, Encolhi as Crianças (1989)

Um cientista acaba acidentalmente encolhendo seus dois filhos adolescente e dois vizinhos, reduzindo-os ao tamanho de um inseto. A casa antes tão familiar vira uma grande arena cheia de perigos e desafios para o grupo, enquanto o pai faz de tudo para reverter o experimento e lidar com a esposa enfurecida. Um clássico atemporal. Onde assistir: Disney+

De repente uma família (2018)

Pete (Mark Wahlberg) e Ellie (Rose Byrne) estão em busca de uma criança para adotar e acabam se conectando com a jovem Lizzie (Isabela Moner). Porém, há uma condição: a garota tem dois irmãos pequenos, que devem ir junto. De uma hora para outra, o casal se vê com três crianças bagunceiras para criar, incluindo uma adolescente rebelde. A vida deles vira de cabeça para baixo enquanto tentam fazer a nova família funcionar. Sensível e hilário. Onde assistir: Netflix

No Ritmo do Coração (2021)

Azarão do Oscar 2022, No Ritmo do Coração superou grandes produções e levou o maior prêmio da noite em sua edição. O longa acompanha uma família de surdos que enfrenta dificuldades em seu negócio de pesca. A jovem Ruby é a única entre eles que pode ouvir, por isso tem papel importante nas transações econômicas. Dona de uma bela voz, ela passa a investir em seu talento musical e daí nasce o sonho de se profissionalizar na área - mas Ruby fica dividida entre ficar em casa e manter suas obrigações com a família, ou se mudar para longe e seguir sua paixão. Onde ver: Prime Vídeo

Doze é Demais (2022)

A comédia homônima protagonizada por Steve Martin nos anos 2000 ganhou um remake que vale a pena conferir. Na nova versão, dois pais solos se casam, juntando dez filhos embaixo de um mesmo teto e desafios financeiros a serem resolvidos. O remake se atualiza em relação ao filme original, ao abraçar pautas sociais importantes e destacar a diversidade: os Bakers são uma família interracial, e, além disso, há um filho adotado e um personagem com deficiência. Onde ver: Disney+

Nosso Amigo Extraordinário (2023)

Milton (Ben Kingsley) é um senhor que leva seus dias pacatos e solitários com certa melancolia, até que um óvni cai em seu quintal, esmagando suas flores e revelando um ser extraterrestre Assustado, mas curioso, ele acaba acolhendo o alienígena, apelidado de Jules, e ganha um companheiro. Na tentativa de manter o visitante em segredo e descobrir como enviá-lo de volta a seu lar, Milton acaba se aproximando de duas outras idosas da vizinhança. Uma trama encantadora sobre o envelhecimento e o poder das amizades. Onde ver: Netflix

Nimona (2023)

Concorrente ao Oscar de melhor animação neste ano, Nimona acompanha as peripécias de uma adolescente metamorfa que se torna aliada de Ballister Blackheart, um cavaleiro acusado de um crime que não cometeu. Com um estilo de animação singular (e belíssimo), o longa aborda temas como identidade e preconceito, e tem representatividade LGBT+. Onde ver: Netflix

Wonka (2023)