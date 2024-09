PRIMAVERA CULTURAL

Passaporte promocional dá acesso unificado a cinco museus de Salvador

O bilhete custa R$40 (inteira) e possibilita visitas a diversos espaços artísticos

Da Redação

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 17:25

Museu Cidade da Música Crédito: Betto Jr. I Secom

Um passaporte promocional dará acesso a cinco espaços culturais de Salvador, a partir de um bilhete unificado. Válido até o dia 30 de novembro, o ingresso é parte do projeto Primavera Cultural, lançado pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Na promoção, é possível adquirir um bilhete unificado por R$ 40 (inteira) ou R$ 20 (meia), e utilizá-lo para acessar cada espaço uma vez. A ideia é promover atividades culturais na estação primaveril, levando a população a fazer passeios diferentes do comum.

O primeiro local com acesso liberado ao passaporte unificado é o museu Cidade da Música da Bahia, localizado na Praça Visconde de Cairu, 19, no Comércio. Em um prédio facilmente identificável, coberto por azulejos azuis, está a história da música baiana desde a época do Brasil Império até a atualidade. O espaço fica aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h (sendo que a entrada é encerrada uma hora antes do final das atividades do museu).

A Casa do Carnaval também participa do projeto, trazendo a história da festa mais marcante de Salvador, dos carnavais de salão aos carros alegóricos e trios elétricos. O museu fica na Praça Ramos de Queirós, s/n – Pelourinho, próximo ao Plano Inclinado Gonçalves, e funciona de terça-feira a domingo, entre as 9h e as 17h, encerrando a entrada às 16h.

O passaporte dá acesso à Casa do Rio Vermelho, memorial da vida do famoso escritor Jorge Amado. Com vídeos, projeções, objetos pessoais e correspondências que o autor trocava com sua esposa, Zélia Gattai, o museu oferece uma imersão única na vida do autor de “Capitães da Areia”. A casa fica na Rua Alagoinhas, 33, no Rio Vermelho, e está aberta de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, com entrada barrada a partir das 16h.