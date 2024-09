GRATUITO

Instituições propõem mais acessibilidade na Primavera dos Museus

Os museus geridos pelo Ipac seguem com atividades gratuitas e especiais até domingo (29) pela 18ª Primavera dos Museus. A ideia, nestes casos, é promover a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiências.

O destaque vai para as exposições DEF Contexto e O Jardim de Luís Dias, ambas em cartaz no Museu de Arte da Bahia (MAB), na Vitória. DEF Contexto reúne obras de três artistas baianos com deficiência: Gustavo Reis, Devid Monteiro e Jefferson Carvalho.