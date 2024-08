CORAÇÃO APERTADO

Patrícia Abravanel volta aos palcos após morte de Silvio Santos e se emociona

A apresentadora Patrícia Abravanel voltou às gravações nos estúdios do SBT, na tarde de quinta-feira (29), pela primeira vez após a morte do pai, Silvio Santos. Aos 93 anos de idade, o comunicador morreu na madrugada de 17 de agosto em decorrência de uma broncopneumonia.

Antes de dar início à gravação, Patrícia interagiu com as colegas de auditório. “Vocês sabem que vocês vão me ajudar a fazer o programa hoje, né? Vocês sabem que são muito bem-vindas. Não esperem muito de mim hoje, mas estou aqui. Meu sentimento a todos vocês e a gente vai continuar essa história linda”, disse ela, que assumiu o comando do Programa Silvio Santos em 2022.