CÂNCER

Paul Teal, ator de 'One Tree Hill', morre aos 35 anos

Ator morreu em 15 de setembro, mas a notícia só foi confirmada por sua noiva, Emilia Torello, nesta segunda-feira (18)

Paul Teal, ator que interpretou Josh na sétima temporada da série One Tree Hill, morreu aos 35 anos em 15 de setembro. No entanto, a notícia só foi confirmada por sua noiva, Emilia Torello, nesta segunda-feira, 18.

Ela ainda afirmou que, apesar de estar devastada com a morte do noivo, tentará seguir sua vida. "Embora uma parte de mim tenha morrido com você, prometo lutar para encontrar alegria na vida com a mesma intensidade que você lutou para viver cada dia".