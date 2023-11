Paula Lavigne esclarece polêmica e garante que ainda faz sexo com Caetano

Paula Lavigne, 54, se corrigiu nas redes sociais após uma fala dela ser mal interpretada. Durante o programa "Angélica: 50 & tanto", do Globoplay, a empresária contou que ela e o músico não fazem mais sexo. Entretanto, essa informação se referia ao período em que eles estiveram separados.



"Houve um mal entendido na minha fala sobre fazer sexo com Caetano. O que eu quis dizer é que quando nos separamos, a gente continuou convivendo e mantendo a nossa parceria profissional, só não fazíamos sexo. Depois voltamos a um casamento, com sexo. Espero ter esclarecido! Não dá certo falar sobre vida pessoal. Sempre existem más interpretações", disse.