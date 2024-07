TEATRO

Peça aborda questões da vivência e da alma feminina

Com entrada gratuita, 'Do Fundo ao Fôlego - Ecos de Mulheres' entra em cartaz nesta quinta (11) no Teatro Icba

Da Redação

Publicado em 9 de julho de 2024 às 14:21

'Do Fundo ao Fôlego - Ecos de Mulheres' entra em cartaz nesta quinta no Teatro Icba Crédito: Divulgação/Ananda Mariposa

Uma reflexão sobre o universo feminino, a partir das vivências da diretora e das atrizes que integram o elenco. Essa é a proposta do espetáculo Do Fundo ao Fôlego - Ecos de Mulheres, que entra em cartaz nesta quinta (11), no Teatro Icba, no Corredor da Vitória. Espetáculo de pré-formatura em direção teatral de Clara Romariz, aluna da Escola de Teatro da Ufba, sob a orientação de Elisa Mendes, a dramaturgia mergulha nas questões que atravessam o feminino e seus desdobramentos.

No palco, as atrizes Clara Romariz, Mar Becker e Isabela Penov investigam qual a força do som da voz de uma mulher. Juntas, elas trazem à tona as dores, as paixões, as delícias, os milagres, os gestos e a poesia que as mulheres têm dentro de si, além de explorar ; as formas como se relacionam com o mundo.

Em uma pesquisa autoral, com uma estética que bebe do universo da dança, do teatro contemporâneo e de filmes de terror/suspense, como Suspiria e Midsommar, Clara Romariz investiga, junto com as atrizes, qual a profundidade do respirar de uma mulher submersa pelo patriarcado, pelas microviolências diárias, pela carga que corpos femininos levam nos ombros.

Clara Romariz é atriz, dramaturga e diretora. Começou sua história nas artes cênicas em 2016, aos 18 anos, quando entrou para a Universidade Livre do Teatro Vila Velha e depois, para a Cia dos Novos, ficando lá por 5 anos. Neste período, trabalhou como atriz e fez diversas assistências de direção para Márcio Meireles e Celso Jr. Entrou no curso de direção teatral da Escola de Teatro da Ufba em 2019 e passou a desenvolver pesquisas sobre o universo feminino. Dentre os trabalhos de direção na graduação, destaque para Sonata e Ifigênia Agamêmnon Electra, sob a orientação de Gil Vicente Tavares, Eduardo Tudella e Agamenon Abreu. Para realizar este espetáculo de pré-formatura, Romariz se cercou de uma equipe majoritariamente feminina.