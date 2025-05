TEATRO

Peça Casa Barriga terá sessão com audiodescrição e Libras neste domingo (18)

Espetáculo concorre ao Prêmio Bahia Aplaude 2024/2025 na categoria Infantojuvenil

O espetáculo teatral Casa Barriga, da Companhia Novos Novos de Teatro, tem sessão com Libras e audiodescrição neste domingo (18), às 17h. A peça infantojuvenil está em cartaz no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória.>