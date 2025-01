TEATRO

Peça conta origem do candomblé Ketu no Brasil

Espetáculo Candomblé da Barroquinha será entra em temporada nesta sexta (24) no Espaço Cultural da Barroquinha

É pedindo licença para pisar em solo sagrado. no coração da capital baiana, que o espetáculo Candomblé da Barroquinha estreia no Espaço Cultural da Barroquinha nesta sexta (24). Inédita, a montagem presta homenagem ao candomblé Ketu, a maior e mais popular nação do candomblé no Brasil. >