GRATUITO

Peça Kaiala é atração do festival Curto Circuito das Artes

Espetáculo de Sulivã Bispo será apresentado hoje (23), 19h, no Espaço Boca de Brasa Cajazeiras

O festival Curto Circuito das Artes anuncia as atrações de mais uma semana. Hoje (23) tem apresentação da peça Kaiala, solo de Sulivã Bispo, no Espaço Boca de Brasa Cajazeiras, às 19h. Já no sábado (25), às 16h, o Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360º recebe o espetáculo imersivo para bebês e toda a família, Gromelôs e Garatujas. >

Além disso, o público poderá conferir novamente o monólogo Vou te Contar, do ator Marcelo Praddo, que retorna à programação da mostra no sábado (25) e no domingo (26), às 19h, no Teatro Gregório de Mattos. Realizado pela Fundação Gregório de Mattos, o Curto Circuito das Artes dinamiza 10 espaços culturais de Salvador até fevereiro. >