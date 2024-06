FLIPELÔ

Pedro Bial confirma presença na Festa Literária do Pelourinho

Pedro Bial já tem data para voltar à capital baiana. O jornalista é presença confirmada na Festa Literária Internacional do Pelourinho, que acontece entre os dias 7 e 11 de agosto, no Centro Histórico de Salvador. Em sua oitava edição, o evento terá como grande homenageado o cantor, compositor, produtor, poeta e multi-instrumentista Raul Seixas, considerado o pai do rock brasileiro.

Na Flipelô, Bial será o responsável por mediar a mesa “O Baú do Raul”, que vai acontecer no dia 8 de agosto, às 19h, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. O bate-papo vai contar com a participação da produtora Kika Seixas, do escritor e compositor Sylvio Passos, e do compositor e cantor Carlos Eládio.