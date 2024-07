Clube Correio

Pedro Mariano apresenta show no Teatro SESC Casa do Comércio neste sábado

Pedro Mariano apresenta o show “A2” neste sábado (06), às 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site da SYMPLA.