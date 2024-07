CINEMA

Pedro Pascal mostra o Quarteto Fantástico reunido: "Nossa primeira missão"

Depois de duas versões nas telonas, a chamada primeira família da Marvel voltará aos cinemas com uma história ambientada nos anos 1960

Estadão

Publicado em 25 de julho de 2024 às 22:38

O novo Quarteto Fantástico só vai chegar aos cinemas em julho de 2025, mas a equipe já tem uma foto oficial - ou quase isso. Às vésperas de começar a produção do filme, o ator Pedro Pascal compartilhou a primeira imagem ao lado de Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn. Eles viverão, respectivamente, o Sr. Fantástico, a Mulher Invisível, o Coisa e o Tocha Humana.

Embora na postagem Pascal dê a entender que todos eles e o diretor Matt Shakman estão em Londres, na Inglaterra, preparando-se para as filmagens, o site Deadline cravou nesta quinta-feira, 25, que elenco e cineasta participarão do painel da Marvel na San Diego Comic-Con, no sábado, 27.

A expectativa é que o chefão do estúdio, Kevin Feige, os traga para o palco para apresentá-los oficialmente como a equipe e, talvez, adiantar alguns poucos detalhes sobre o longa. Terminado o painel, aí sim eles devem partir para a capital inglesa, já que as gravações do Quarteto começam na segunda-feira, 29.

O que já se sabe sobre o novo 'quarteto'

Depois de duas versões nas telonas - a primeira em 2005 e a outra, dez anos depois -, a chamada primeira família da Marvel voltará aos cinemas com uma história ambientada nos anos 1960. A trama é mantida em segredo, mas já se sabe que ela envolverá o Surfista Prateado, dessa vez interpretado por Julia Garner (Ozark), e um dos grandes vilões das HQs, o Galactus. Este último será responsabilidade do veterano Ralph Ineson (A Bruxa)

Além deles, outros nomes confirmados - mas em papéis misteriosos - são Natasha Lyonne (Boneca Russa), Paul Walter Hauser (Black Bird) e John Malkovich (Quero Ser John Malkovich).

Apesar das poucas informações, é nítido que este é um dos grandes projetos dos próximos anos do Marvel Studios. Por um lado, trata-se de uma das equipes mais tradicionais da editora e, portanto, um chamariz certeiro para o público nerd. Não à toa, as produções do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) fazem aceno à chegada do Quarteto desde as cenas pós-créditos de Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), quando Peter Parker (Tom Holland) passou em frente ao tradicional endereço da equipe nos quadrinhos, onde uma placa de obras antecipava a "construção" em andamento para recebê-los e seu QG, o Edifício Baxter.

Agora, por outro, o Quarteto pode suprir as ausências deixadas por nomes como Robert Downey Jr. e Chris Evans. Afinal, desde Vingadores: Ultimato, a Marvel pena para emplacar novos heróis para comandar sua franquia. A introdução de novatos, como Shang-Chi (Simu Liu) e Mulher-Hulk (Tatiana Maslany), teve recepções mornas e inconstantes. Já a volta de velhos conhecidos, como Thor (Chris Hemsworth), Homem-Formiga (Paul Rudd) e Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), foi ainda mais divisiva.

Em uma frente, a Marvel aposta na chegada de Deadpool (Ryan Reynolds). Na outra, com o carismático Pedro Pascal à frente do Quarteto, literalmente um dos atuais queridinhos de Hollywood, as chances de retomar a relevância e o espaço no mainstream são ainda melhores.