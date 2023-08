Pela primeira vez em Salvador, comediante alemã Lea Maria se apresenta no Teatro Jorge Amado

A comediante alemã Lea Maria chega pela primeira vez a Salvador, com o seu solo Alemã de Cria: Testando Piadas. A apresentação acontece neste sábado (19), às 20h, no Teatro Jorge Amado.



No espetáculo, Lea Maria conta sua experiência no país em que ela se apaixonou há 6 anos atrás. Testando o novo material, ela fala sobre seus perrengues, choques culturais e as primeiras impressões da vida de solteira no Brasil.



Lea Maria é natural da Alemanha e vive atualmente em São Paulo. Desde 2015 está viajando o mundo e criando conteúdo em forma de imagens e vídeos. Lea entrou para a comédia em 2017, trabalhando na parte de produção de eventos. Em 2019, começou a fazer shows e se apresentar como comediante stand-up e desde então sua carreira não para de crescer.