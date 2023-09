Baseado no sucesso de vendas da autora brasileira Carina Rissi, o livro Perdida ganha uma adaptação que chega simultaneamente no Disney + e no Star+ dia 22 de setembro, contando a história de Sofia (Giovanna Grigio). A protagonista é uma garota moderna e independente, mas quando o assunto é amor, os únicos romances da sua vida são aqueles do universo literário de Jane Austen.