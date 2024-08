CUIDANDO DA SAÚDE

Péricles elimina 50kg e festeja saúde em dia para ser um 'pai melhor' para filha

Em conversa com a revista Quem, o dono do hit 'Melhor eu Ir' disse que precisava ter um condicionamento físico melhor para acompanhar o crescimento da menina, já que ele tinha uma rotina bastante agitada com shows e não conseguia fazer atividade física.