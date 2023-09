Péricles, Xande de Pilares, Ferrugem, Belo e mais: festa reunirá grandes nomes do samba em Salvador

Os amantes do samba podem comemorar. A festa Samba Salvador volta a acontecer na capital baiana no dia 15 de novembro, a partir das 12h, com grandes nomes do gênero. Péricles, Xande de Pilares, Ferrugem, Pixote, Belo, Turma do Pagode, Tiee e CBX Samba Club estão entre as atrações de renome.



O evento traz ainda uma novidade: "O Encontro", projeto que reúne Xanddy Harmonia, Parangolé e Léo Santana cantando juntos no mesmo palco, vai acontecer dentro da festa, que será no Wet Salvador (Paralela).