GUARDIÕES DA BAÍA

Pescadores da Colônia de Pesca Z1 são homenageados em mostra fotográfica na Barra

Fotografia ficarão em exibição até dia 1º de junho

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 15:21

Intitulada "Guardiões da Baía", a mostra terá 24 imagens fotográficas Crédito: Diego Sei

Intitulada "Guardiões da Baía", a mostra com 24 imagens fotográficas será exibida na Galeria Fragmentos até o dia 1º de junho no anexo ao Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, localizada no Forte Santa Maria, ao lado do Porto da Barra.

As fotografias foram registradas pelo fotógrafo e artista visual baiano Diego Sei, as imagens visam reconhecer a importância da Colônia de Pesca Z01 e foram capturadas, entre 2021 e 2024, nas regiões da Feira de São Joaquim, Solar do Unhão, Gamboa de Baixo, Porto da Barra, Rio Vermelho e Amaralina, capatazias integrantes da colônia.

De acordo com o artista Diego Sei, o trabalho é um desdobramento das pesquisas do projeto 'CÓR-REGO' e que tem o intuito de chamar a atenção para a relevância do ofício tradicional dos pescadores de Salvador, protagonistas da economia do mar e do aspecto patrimonial da Baía de Todos-os-Santos.

“A partir desse olhar para as águas do Atlântico e da Baía de Todos-os-Santos é que passamos a entender que os pescadores e pescadoras artesanais são detentores de saberes tradicionais e guardiões do espaço marinho e costeiro, e também da cultura e força histórica da atividade nestes territórios”, avalia o fotógrafo.