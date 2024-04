PARA FAMÍLIA

Exposição gratuita de dinossauros ganha nova temporada em Salvador; confira data

Capital baiana é a primeira cidade do Nordeste a receber a exposição completa

Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de abril de 2024 às 14:15

Exposição de dinossauros Crédito: Divulgação

Após uma temporada no Salvador Shopping, a maior exposição de dinossauros da América Latina, “Mundo dos Dinossauros”, chega ao Salvador Norte nesta sexta-feira (5), com cerca de 40 réplicas dos animais em tamanho real. As réplicas possuem sons e movimentos em uma ambientação que simula o habitat natural das espécies. A exposição interativa, educativa e gratuita une conhecimento e diversão para toda a família.

Salvador é a primeira cidade do Nordeste a receber a exposição completa que possibilita conhecer de perto algumas das espécies de dinossauros que habitaram a Terra na Pré-História. As réplicas, em tamanho real, com sons e movimentos, estão na Praça de Eventos (piso L1) e distribuídos em outros espaços do shopping. A visitação é gratuita e no horário de funcionamento do centro de compras: segunda a sábado, das 9h às 22h e domingo das 12h às 21h.

Acredita-se que os dinossauros começaram a habitar a Terra há 233 milhões de anos e viveram por aqui por mais de 167 milhões de anos, quando foram extintos há mais de 66 milhões de anos. Na exposição, 19 espécies que viveram no Brasil, entre elas, o Oxalaia Quilombensis, maior dinossauro encontrado no país, descoberto em 2011, no Maranhão e replicado pela primeira vez em versão que mexe e o Staurikosaurus Pricei, primeiro dinossauro brasileiro a ser descrito e um dos mais antigos do mundo. Os fósseis foram encontrados em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

É possível conferir ainda o Tyrannosaurus Rex, dinossauro mais famoso de todos os tempos e um dos maiores carnívoros da história, que chegava a medir 13 metros de comprimento, 04 metros de altura e a pesar 08 toneladas. Sua mordida é considerada a mais forte e poderosa entre todos os animais terrestres, capaz de cortar um carro ao meio. Além dele, Velociraptor e Triceratopo, reproduções de dois dinossauros voadores, além de ovos e fósseis.

“A exposição vai possibilitar que toda a família viaje no tempo e conheça mais da história desses animais que ainda hoje despertam a curiosidade de crianças e adultos”, explica Renan Lopes, gerente de marketing do Salvador Norte.

Para possibilitar uma imersão ainda mais completa neste universo, o shopping contará, neste período, com a Confeitaria Jurássica. Localizada no piso L2, o espaço venderá doces e lanches temáticos, em um ambiente que possibilitará uma experiência ainda mais divertida e inesquecível. O local será operado pela Confeitaria N&N.

SERVIÇO

O quê: Exposição Mundo dos Dinossauros;

Local: Salvador Norte, Praça de Eventos – Piso L1;

Data: a partir de 05 de abril;

Horário: Segunda a sábado, das 09h às 22h e aos domingos, das 12h às 21h;