NA ÍNDIA

Povo de aldeia descobre que divindade que louvavam era um ovo de dinossauro

Os locais consideravam o ovo uma kuldevtas. Segundo a crença hindu, essas divindades protegem as terras agrícolas e o gado. Por isso, os agricultores da região faziam oferendas ao ovo, incluindo cocos e cabras.

"Muitas vezes as pessoas nas aldeias vizinhas encontram esses fósseis e começam a adorá-los", disse um dos cientistas, AS Solanki, de acordo com a NDTV.