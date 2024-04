EM SALVADOR

Exposição mostra crítica à cultura do machismo com trabalhos exibindo órgão sexual masculino

Artista exibe artes no Rio Vermelho a partir de 13 de abril

Publicado em 2 de abril de 2024 às 11:11

Claudio Xavier Crédito: Divulgação

A obra do artista visual Claudio Xavier transita na crítica à cultura do patriarcado, ao machismo e suas trágicas consequências, exibindo a partir do dia 13 de abril, o trabalho do impacto pela repetição do órgão sexual masculino em meio a notícias de jornal, pílulas de remédios e outras imagens.

A mostra, intitulada de "Era estranho. Era?", será exibida na A Galeria, no Ativa Atelier Livre, Rio Vemelho, até o dia 4 de maio, de quarta a sexta, das 15h às 19h e aos sábados, das 9h às 12h. Com bordados do órgão masculino com linhas, tecidos e bastidores, a exposição ressalta as formas como são noticiadas a inserção de múltiplos pênis na mídia.

"Era estranho. Era?" é a primeira exposição individual do professor e pesquisador da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Claudio Xavier, que também é designer de formação e tem doutorado e pós-doutorado na área de comunicação.

A exposição traz a sensação de estranhamento do artista diante do universo ‘cisheteropatriarcal’. Na mostra, ele expõe sua forma de ser e estar no mundo e, principalmente, apresenta um posicionamento político, abordando o ‘poder falocêntrico’, ao mesmo tempo, em que coloca em questão a delicadeza que existe no masculino.

“Quando eu escolho o falo e repito várias vezes essa imagem é uma forma de mostrar a existência dessa cultura/poder de domínio e de autodestruição nos mais diferentes contextos (das notícias, por exemplo). Ao mesmo tempo, através de um falo bordado, eu quero também mostrar que é possível se apropriar e desconstruir essa imagem, revelar a existência de um ‘sensível’”, ressalta o artista.