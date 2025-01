'SARARÁ: MEMÓRIAS DO COLORISMO'

Pesquisadora baiana lança livro com discussão sobre colorismo no Brasil

O evento será no dia 15/01, às 18h, na Faculdade de Comunicação da UFBA, em Ondina

Elis Freire

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 18:16

Fernanda Carrera é a autora do livro "Sarará: Memórias do Colorismo" Crédito: Divulgação

No dia 15 de janeiro, uma quarta-feira, haverá o lançamento do livro “Sarará: Memórias de Colorismo”, da pesquisadora baiana e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Fernanda Carrera. O evento será às 18 horas, na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), localizada no Campus Ondina.

Publicado pela editora Mauad, com apoio da FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, o livro traz a relação da autora com as suas experiências raciais que interseccionam suas posições de gênero, classe e raça para discutir um importante tópico: o colorismo no Brasil. A autora traz à tona na obra memórias e ideais que os define como “escrevivência”.

Fernanda Carrera é professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Docente permanente do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ e do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (UFF), participa do LIDD – Laboratório de Identidades Digitais e Diversidade.