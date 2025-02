CINEMA

PGA Awards 2025: Anora é eleito Melhor Filme pelo Sindicato dos Produtores

O PGA Awards é um dos mais fortes termômetros em relação à principal categoria do Oscar, a de Melhor Filme, dado o longo histórico de coincidências de indicados e vencedores entre ambas No ano passado, por exemplo, a lista de melhores filmes do PGA Awards e do Oscar foi idêntica, e Oppenheimer levou o prêmio nas duas ocasiões.