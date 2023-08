Pitty vai fazer show gratuito em Salvador em comemoração aos 20 anos de Admirável Chip Novo

Uma das maiores roqueiras do Brasil, a cantora baiana Pitty vai realizar um show gratuito e inédito, no Rio Vermelho, no dia 17 de setembro, às 19h, no Largo da Mariquita. A apresentação é parte da turnê ACNXX, que comemora os 20 anos do lançamento do álbum 'Admirável Chip Novo'.



“Para mim é a realização de um sonho desde a adolescência, ocupar a nossa rua com o rock e ainda de graça", comentou a cantora. "Vocês tem noção do que isso significa pra quem veio do underground? É muito grande. Tô muito emocionada", completou.