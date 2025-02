O QUE FAZER EM SALVADOR?

Pré-venda para exposição sobre Van Gogh já tem horários esgotados; saiba como garantir

Ainda há sessões disponívels, com ingressos a partir de R$ 30

O espetáculo de superprojeções 360º de alta definição e outras instalações aplica efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas do pintor holandês - considerado um dos grandes nomes da história da arte ocidental - e já teve 800 mil ingressos vendidos em grandes cidades nas cinco regiões do Brasil. >

O espaço inédito do Shopping Barra estará localizado no estacionamento G2 Oeste. Os ingressos para Van Gogh & Impressionistas podem ser comprados por meio do site oficial do evento. >