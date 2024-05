REINOU A PAZ

Prefeito do Rio confirma shows de Bruno Mars; veja novas datas

Cantor fará mais um dia de show na cidade

Publicado em 10 de maio de 2024 às 11:35

Bruno Mars fará shows em outubro no Brasil Crédito: Divulgação

Parece que a paz foi selada entre a produtora do show do cantor Bruno Mars e a prefeitura do Rio de Janeiro. Depois de o prefeito Eduardo Paes desautorizar a realização das apresentações que estavam marcadas para os dias 4 e 5 de outubro, ele voltou às redes sociais para garantir que o artista vai cantar no Rio.

“Habemus Bruno Mars!”, escreveu Paes em seu perfil no X (antigo Twitter), na noite de quinta (9).

E já tem novas prováveis datas para as apresentações. De acordo com informações do jornal O Globo, Bruno Mars sobe aos palcos na cidade maravilhosa nos dias 16, 17 e 20 de outubro. Ou seja, um dia a mais do que a programação anterior. A informação é de uma das partes envolvidas no evento.

A única questão é que o artista já tinha um show previsto para acontecer em Brasília no dia 17, na Arena BRB Mané Garrincha, com ingressos esgotados. Além disso, ele também se apresenta nos dias 8, 9, 12 e 13 de outubro em São Paulo, no estádio do MorumBis.

Entenda a polêmica

A prefeitura do Rio de Janeiro notificou a produtora Live Nation, através da Procuradoria Geral do Município, determinando a suspensão dos shows do cantor na cidade nos dias 4 e 5 de outubro.

A gestão municipal afirmou que “as referidas datas precedem o primeiro turno das eleições de 2024, para o qual é necessária a mobilização da força de trabalho de servidores públicos, notadamente aqueles dedicados à segurança pública, para o transcurso pacífico e democrático da votação que ocorrerá horas após as supostas apresentações”.

A produtora do evento anunciou, também a quinta, o cancelamento da venda de ingressos para a apresentação do dia 5, que começariam a ser vendidos no mesmo dia, no site da TicketMaster. Os ingressos para o dia 4 já estavam esgotados.

No mesmo dia, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pediu para que as pessoas não comprassem os ingressos à venda para o show do artista.