Prêmio Oceanos anuncia 41 livros semifinalistas da edição 2023

A edição 2023 do Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa elege ao final do ano dois vencedores: um de prosa e outro de poesia. Por isso, pela primeira vez na história do prêmio, dois júris diferentes avaliam os inscritos de poesia e os de prosa/dramaturgia. A novidade culmina agora com a divulgação das listas de 21 livros semifinalistas de poesia, entre 1.188 inscritos, e 20 livros semifinalistas de prosa (romance, conto, crônica e/ou dramaturgia) entre 1.466 inscritos. O total de 41 obras semifinalistas são escritas por autores de quatro nacionalidades diferentes: 24 brasileiros, 14 portugueses, dois cabo-verdianos e um moçambicano; publicadas por 29 editoras do Brasil, Portugal e Moçambique.