PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Prepare-se para três dias de cultura japonesa em Salvador

Bon Odori, no Parque de Exposições, tem anime, cosplay, comida típica e outras atrações para admiradores do Japão. Assinante Clube CORREIO tem 50% de desconto

Roberto Midlej

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 06:00

Concurso de cosplay é uma das atrações de maior sucesso no Festival de Cultura Japonesa Crédito: divulgação

Quando foi criado, há mais de 30 anos o Bon Odori de Salvador era um evento tímido, frequentado quase exclusivamente por descendentes de japoneses que viviam na cidade. Mas o interesse pela cultura do Japão tem crescido muito. Basta ver, por exemplo, a importância que os mangás ganharam para as novas gerações. O mesmo vale para os animes, muito consumidos pelos jovens, especialmente após a chegada do streaming. Sem falar na comida japonesa, que, há 30 anos, era algo exótico e acessível a poucos. Hoje, está até nos restaurantes a peso.

Com isso, o público foi se ampliando e o Bon Odori, aos poucos, deixou de ser restrito a um pequeno nicho. Tanto que até seu nome foi ampliado: hoje se chama Festival de Cultura Japonesa - Bon Odori. “A edição que celebrou o centenário da imigração japonesa no Brasil [2008] foi marcante. Fizemos uma edição no Parque de Exposições e a frequência foi muito boa. De lá pra cá, passamos a fazer sempre no mesmo lugar, para atender à demanda”, festeja Marcelo Naoto Shimizu, presidente da organização que realiza o evento, a Anisa - Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador.

A nova edição começa hoje (30) e vai até domingo (1º). No total, são esperadas cerca de 80 mil pessoas, o que dá uma média superior a 25 mil pessoas por dia. E quem for ao Parque de Exposições vai ver muita coisa além do Bon Odori, que é uma tradicional dança japonesa, apresentada nos três dias, sempre às 18h. Nesses três dias, haverá também apresentações musicais, comida típica, demonstrações de esportes, oficinas de origami e ilusionismo.

No total, são quatro palcos, com destaque para o Mirai, que é uma novidade, por ser dedicado à comunidade otaku, o fã radical da cultura pop oriental. Ali, haverá palestras, bate-papos e apresentações voltadas ao universo dos mangás, animes e cosplay. Amanhã, às 14h40, por exemplo, acontece um bate-papo com a presença do dublador Glauco Marques. Ele vai falar com o público sobre o Tokusatsu, termo que se refere às séries japonesas de heróis como Jaspion, Changeman e derivados. Glauco dá voz ao personagem Yamato, no anime Naruto e a Roronoa Zoro, em One Piece.

Uma das estrelas mais aguardadas desta edição é outro dublador, Wendel Bezerra, que faz a voz de Goku em Dragon Ball, um dos animes mais populares. A vinda de Bezerra é uma homenagem a Akira Toriyama, que criou Dragon Ball e morreu em março deste ano. O dublador estará no palco Haru amanhã, às 14h05 e no domingo, às 12h35.

Artes marciais são marca da cultura japonesa Crédito: divulgação

Artes Marciais

As artes marciais japonesas também têm atenção especial. No palco Natsu, haverá demonstrações de diversas modalidades. Entre as mais populares, estão o judô e o karatê. Há, no entanto, outras menos conhecidos, como o naginata, arte marcial medieval que usa uma espada em forma de foice.

Para os admiradores da culinária japonesa, não faltarão opções. Além dos populares sushi e temaki, haverá ainda lámen (um tipo de macarrão); donburi (arroz servido em uma tigela, com peixe e carne) e karage (frango frito), entre outros.

O estudante de engenharia Luís Filipe Carvalho, de 22 anos, foi ao festival pela primeira vez no ano passado e estará de volta: “Costumo ir com meus amigos e encontro pessoas lá que jamais imaginei encontrar. É um evento com muitas atrações e diversas abordagens da cultura japonesa. Gosto dos jogos, das comidas típicas e dos estandes que têm artefatos japoneses”. Festival de Cultura Japonesa - Bon Odori.

Sexta (30) a domingo (1º). Parque de Exposições. Ingressos: R$ 30 | R$ 15 (sexta), R$ 40 | R$ 20 (sábado e domingo). À venda em: www.ticketmaker.com.br. Assinante Clube CORREIO tem 50% de desconto sobre a inteira. Estacionamento: R$ 30.

Destaques do Bon Odori

Hoje, 13h50 Bate-papo O Japão é Pop, com Raphael Maiffre e Kiki Bélico

Hoje, 16h45 Sumô

Hoje, 19h Bon Odori (dança)

Amanhã, 12h00 Jogos de tabuleiro

Amanhã, 14h05 Wendel Bezerra, dublador de Goku

Amanhã, 17h30 Bate-papo O Legado de Dragon Ball, com Danilo Oliveira e Sérgio Zansk

Amanhã, 19h15 Naginata (arte marcial)

Domingo, 12h35 Wendel Bezerra, dublador de Goku

Domingo, 14h Power Rangers Agora e Sempre

Domingo, 16h30 Stigma Dance Team (Workshopp J-Pop)

Domingo, 18h35 Desfile de Cosplay

Domingo, 19h40 Seletiva Brasileira de Cosplay