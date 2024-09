FAMOSOS

Preta Gil desabafa sobre queda de cabelo durante quimioterapia: 'Está caindo bastante'

A cantora foi diagnosticada com um câncer no intestino no início do ano passado. Ela chegou a passar por um tratamento e comemorou o fim do processo em dezembro. Em agosto, no entanto, ela contou que a doença voltou em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, no peritônio – com uma metástase –, e no ureter – com um nódulo. Nesse processo, ela chegou a amputar o reto.