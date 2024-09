PARCEIRO

Preta Gil posta vídeo de O Kanalha dando comida em sua boca e declara: 'Te amo'

Homenagem é pelo aniversário do artista baiano

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 18:47

O cantor baiano Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, apareceu em um momento íntimo de Preta Gil dando comida em sua boca. As imagens, feitas no hospital, foram compartilhadas pela filha de Gilberto Gil nesta terça-feira (17) em homenagem ao aniversário do pagodeiro. Preta voltou a fazer quimioterapia para tratar o novo câncer.

"Hoje é aniversário dele, que seu ano novo seja de muitas realizações, amor e saúde! Te amo", se declarou em uma foto dela com o cantor aos pés do Cristo Redentor, no Rio. Em seguida, veio o vídeo: "Esse vídeo resume bem quem você é: cuidadoso, amoroso e muito gaiato!!! Obrigada por ser luz nas nossas vidas!", escreveu. Nas imagens, Danrlei brinca fazendo aviãozinho com a comida.

Os artistas nunca comentaram sobre o status do relacionamento. Nas redes sociais, O Kanalha é apontado como o novo amor de Preta. Recentemente, em entrevista ao "Fantástico", ela falou sobre um novo amor, sem mais detalhes. O Kanalha nunca negou envolvimento com Preta.

Novo tratamento de câncer

No final de agosto, a cantora Preta Gil publicou um vídeo em que afirmava que o câncer voltou em quatro partes do corpo. A artista está com dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Em 2023, ela fez um tratamento após um diagnóstico de câncer no intestino.

"Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou", explicou Preta.

Ela descobriu a volta do câncer durante exames de rotina. "Fui fazer meus exames de rotina quando fomos, todos nós, eu, os médicos, família e amigos, surpreendidos por esse novo diagnóstico. No mesmo dia, começamos um novo tratamento. Fiz exames complementares e na quinta comecei a quimioterapia", acrescenta.

Amputação do reto

Recentemente, a artista revelou que precisou remover o reto. A cirurgia foi realizada há um ano. "Eu amputei o reto e eu não posso ter vergonha porque é a minha realidade”, afirmou Preta ao Fantástico.

A artista disse que realizou a amputação, mas preservou o esfíncter, músculo responsável por regular a abertura do orifício anal. O procedimento realizado pela cantora impede a colostomia definitiva, um dos medos da empresária.