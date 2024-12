RECUPERAÇÃO

Preta Gil deve permanecer na UTI pelos próximos dias após cirurgia de 20 horas

Cantora passou por procedimento para retirada de tumores no Hospital Sírio-Libanês; equipe médica informou que seu estado é estável

H Heider Sacramento

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 15:40

Preta Gil Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A cantora Preta Gil, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser submetida a uma cirurgia de 20 horas para a retirada de tumores. Em boletim médico divulgado neste sábado (21), a equipe médica informou que o estado de saúde da artista é estável, mas que ela precisará permanecer na UTI pelos próximos dias.

“A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) foi submetida a uma cirurgia na última quinta-feira, dia 19 de dezembro. No momento, encontra-se em estado estável e deverá permanecer internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelos próximos dias, conforme planejado”, diz o documento.

Preta Gil está sendo acompanhada por uma equipe de médicos renomados, liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, que também é responsável pelo atendimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cirurgia, realizada como parte do tratamento contra o câncer no intestino diagnosticado em janeiro de 2023, foi concluída na madrugada de sexta-feira (20), após 20 horas de duração.

Nas redes sociais, familiares e amigos de Preta Gil comemoraram o sucesso da cirurgia. Entre eles, o influenciador digital e apresentador Gominho, um dos melhores amigos da cantora, atualizou os seguidores sobre o estado de saúde dela.

“Oi, gente! Seguinte, para todo mundo que me mandou mensagem, gente próxima nossa, amigos, galera que segue e que manda energia positiva, né? Foi tudo bem com a operação de Pretinha, ocorreu tudo dentro de como eles imaginavam que ia ocorrer. Ontem foi um dia arrastado e longo mesmo. Foi até de madrugada, mas eles já esperavam por isso, eles já sabiam disso. Que bom que ela tem uma equipe babadeira junto com ela e ela está repousando porque foi uma cirurgia longa. E ela agora tem que descansar", afirmou Gominho nos stories do Instagram na noite de sexta-feira (20).

A luta de Preta Gil contra o câncer

Preta Gil revelou o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023. Desde então, tem enfrentado uma rotina intensa de tratamentos, que incluem quimioterapia, radioterapia e procedimentos cirúrgicos. A artista também tem utilizado as redes sociais para compartilhar sua trajetória e conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.