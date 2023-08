Preta Gil: Hospital emite boletim médico sobre cirurgia da cantora

A cantora Preta Gil, de 49 anos, está com quadro estável após a cirurgia para a retirada do tumor no intestino, segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.



A unidade de saúde emitiu o comunicado nesta quinta-feira (17) informando que a cirurgia ocorreu sem intercorrências, e a artista já estava acordada, realizando cuidados pós-operatórios em uma Unidade de Terapia Intensiva.