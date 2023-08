Preta Gil revela que tirou o útero em cirurgia para retirada de tumor no reto

A cantora Preta Gil, de 49 anos, revelou que precisou tirar o útero durante a cirurgia para retirar um tumor no reto, na última quarta-feira (16), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo Preta, a cirurgia foi complexa e durou mais de 14 horas.



Neste domingo (20), a cantora usou as redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. "Estou aqui me recuperando de uma cirurgia extensa e complexa de mais de 14 horas, onde foi realizada a retirada do tumor, como também foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal", disse.