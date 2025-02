STREAMING

Prime Video anuncia aumento na assinatura e novo plano com anúncios no Brasil

Quem não quiser pagar mais, vai automaticamente ficar na opção com propagandas

Em nota, o Prime Video justificou a decisão: “Isso nos permitirá continuar investindo em mais conteúdo. Nosso objetivo é ter significantemente menos anúncios do que na TV e em outros provedores de streaming”. Até então, a plataforma era uma das poucas no Brasil a não adotar esse modelo, exibindo apenas breves trailers de outros conteúdos antes dos filmes e séries.>

A mudança acompanha uma tendência do mercado de streaming, com serviços como Disney+, Netflix, Max e Globoplay já oferecendo planos com anúncios. >